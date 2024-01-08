بعد رحيله عن الأهلي وإبعاده من منتخب سوريا .. عمر السومة يقتحم "مهنة جديدة" رسميًا!

عمر السومة يعلن عن مفاجأة شخصية جديدة

اقتحم الأسطورة السورية عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي السعودي السابق والعربي القطري الحالي، مجالًا جديدًا، بعيدًا عن المستطيل الأخضر.

السومة مثّل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة 8 سنواتٍ كاملة، قبل الرحيل إلى العربي في صيف 2022، على سبيل الإعارة ثم البيع النهائي.

وأعلن السومة، دخوله عالم "التحليل الرياضي"، في تجربة هي الأولى في حياته؛ وذلك على هامش بطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير.

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وكتب المهاجم السوري عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "بفضل من الله ودعم من المخلصين والمحبين.. سأشارك في كأس آسيا إن شاء الله؛ ولكن ليس كلاعب مع المنتخب الوطني - كما كنت أرجو -، ولكن كمحلل مع بي إن سبورت - كما تمنيت دائمًا -".

وأعرب عمر السومة، عن أمنيته بالتوفيق لمنتخب سوريا الأول لكرة القدم، في كأس أمم آسيا، مطالبًا عشاقه بأن يدعو له بـ"النجاح"، في هذه التجربة الشخصية الجديدة.

جدير بالذكر أن السومة البالغ من العمر 34 سنة، سيغيب عن المشاركة في كأس أمم آسيا، مع تأكيدات من الاتحاد السوري لكرة القدم، أن هذا الأمر يعود لرؤية من الجهاز الفني، بعيدًا عن أي مشاكل شخصية، مثلما تردد في وسائل الإعلام.