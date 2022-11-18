رحلة من الجحيم لأجويرو من أجل حضور المونديال!

اللاعب يسافر إلى قطر لمساندة بلاده

نشر النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو فيديو لرحلته المتجهة إلى قطر من أجل حضوره فعاليات المونديال، والتي شهدت مفاجأة خاصة.

أجويرو هو أحد أبرز الوجوه الغائبة عن تشكيل التانجو الحالي في ظل اعتزاله اللعب الموسم الماضي بسبب مشاكل في القلب.

ووضع أجويرو الفيديو على حسابه على تويتر وإنستجرام، والذي يظهر حضوره على متن رحلة جوية مليئة بمشجعي البرازيل المتجهين إلى قطر.

وعلق أجويرو قائلاً على وجود مشجعي البلد الخصم: "الرحلة كاملة على هذا المنوال"، وأظهرت تعابير وجهه مدى الصدمة والانزعاج الذي واجهه لاعب مانشستر سيتي السابق.

يذكر أن أجويرو كان حاضراً في المونديال السابق عندما ودعت الأرجنتين بالدور الثاني المسابقة على يد فرنسا، وسجل أحد الأهداف الثلاثة في الخسارة 4-3 من البطل.