"رحلة سرية إلى الرياض" .. أنمار الحائلي يثير الجدل عن مستقبله مع الاتحاد

هل يرحل عن نادي الاتحاد بعد إنجاز 2022-2023 الكبير؟!

أثار أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الجدل بشأن مستقبله مع النادي، في ظل انتهاء فترة ولايته، خلال شهر يونيو الحالي.

الحائلي تولى رئاسة نادي الاتحاد، في صيف عام 2019 ولمدة 4 سنواتٍ كاملة؛ حيث نجح في إنقاذ الفريق الأول من الهبوط، ثم إعادته إلى منصات التتويج، بثنائية السوبر ودوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

وأعلن الحائلي في تصريحات لفضائية "SSC الرياضية"، أنه سيحسم مستقبله سواء بالترشح في انتخابات الاتحاد أو الرحيل، خلال الأسبوع القادم.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، على أنه شغل هذا المنصب؛ لخدمة الوطن، والمساعدة في تطوير الرياضة السعودية، دون انتظار أي مكاسب شخصية.

ومن ناحيته.. كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن زيارة رسمية غير معلنة من أنمار الحائلي إلى العاصمة الرياض، خلال الساعات القادمة.

وأشار الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، إلى أن هذه الزيارة، ستكون الثانية خلال أيام قليلة؛ قائلًا: "الأولى كانت أثناء تكريمه من الأمير الوليد بن طلال، عضو الشرف الذهبي بنادي الهلال".

وأضاف الإعلامي الرياضي: "ولكن الزيارة الأولى، لم تكن من أجل مقابلة بن طلال فقط؛ حيث كانت هناك بعض التحركات، سيستكملها أنمار في الزيارة الثانية"؛ في إشارة إلى الاتفاق مع وزارة الرياضة السعودية، على بعض الصفقات العالمية الضخمة.