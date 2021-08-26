رحلة رونالدو في يوفنتوس انتهت.. النادي يحدد بديله

الأمور أوشكت على النهاية..

تتواصل الأنباء حول اقتراب كريستيانو رونالدو من مغادرة يوفنتوس، والآن الحديث عن أن النادي الإيطالي بدأ في دراسة البدائل لإيجاد خليفة له سريعًا في أليانز ستاديوم.

وكانت الأنباء الأخيرة قد تحدثت عن أن وكيل الدون، جورج مينديش، يحاول أن يقنع إدارة البيانكونيري بالتخلي عن موكله لمانشستر سيتي، وسط مطالبة النادي الإيطالي بـ 30 مليون يورو.

الصحفي جيانلوكا دي ماوريزيو، كتب تغريدة جديدة في الدقائق الماضية أكد خلالها على أن حقبة رونالدو في يوفنتوس قد انتهت، وأن العلاقة بينه وبين النادي وصلت إلى طريق سد.

من جهة أخرى، وضعت إدارة أندريا أنييلي اسم ماورو إيكاردي كالخيار الأول لخلافة رونالدو، ويمكن أن يتحقق ذلك في حالة أن بقيّ كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان ولم يرحل إلى ريال مدريد.

وليس إيكاردي الوحيد الموجود على لائحة اليوفي، بل أيضًا ثنائي آرسنال بيير أوباميانج وألكسندر لاكازيت، وانتداب أحدهما إلى مدينة تورينو لن يكون صعبًا على الإطلاق.

الخليفي يكشف حقيقة مفاوضات باريس ورونالدو ومستجدات مبابي

أخيرًا، يتواجد اسم مويس كين أيضًا ضمن الأسماء المقترحة خصوصًا بعد تألقه مع باريس سان جيرمان في العام الماضي، مع احتمالية إقحام جابرييل جيسوس في صفقة تبادلية مع رونالدو.

على أي حال، ذكرت الصحف الإنجليزية في وقت سابق تمسك مانشستر سيتي بجيسوس وعدم رغبتهم في إقحامه بصفقة رونالدو، وهو أمر يمكن أن يتغير في الساعات القليلة المقبلة.

المؤكد الآن أن رحلة رونالدو مع يوفي كتب آخر سطر فيها تقريبًا، وما هي إلا مسألة وقت ويتم الإعلان عن انتهاء المسيرة التي دامت لثلاثة أعوام مع البيانكونيري.