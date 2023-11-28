رحلة جوتا تنتهي مع الاتحاد .. وهذا هو فريقه الجديد

الجناح البرتغالي وصل جدة بداية الموسم الجاري

SHAHID

باتت رحلة البرتغالي جوتا مع ناديه الاتحاد قريبة من النهاية رغم أنها لم تبدأ سوى من بداية الموسم الجاري، إذ كشفت مصادر برنامج "الحصاد الرياضي" السعودي عن رحيله في يناير القادم.

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جوتا كان قد انضم للفريق السعودي قادمًا من سلتيك في صفقة كبيرة، ورغم الآمال الكبيرة التي رافقت انضمامه للعميد إلا أنه لم يُقدم المستوى المطلوب في المباريات القليلة التي خاضها، ولذا واجه عديد الانتقادات من الإعلام والجمهور الاتحادي، حتى انتهى به المطاف خارج القائمة المحلية بعد التعاقد مع المدافع لويز فيليبي.

ورغم ظهور اللاعب في مباريات دوري أبطال آسيا مؤخرًا وتقديمه لمستوى جيد جدًا، ورغم رحيل المدرب السابق، سانتو، وقدوم مارسيلو جاياردو، إلا أن مستقبل اللاعب حسم بالفعل وبات بعيدًا عن الدوري السعودي.

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حساب "الحصاد الرياضي" عبر منصة إكس أشار إلى أن صاحب الـ24 عامًا بات على أعتاب الانتقال إلى توتنهام الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، إذ وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مرحلة متقدمة جدًا، خاصة في ظل رغبة المدرب الاسكتلندي أنجي بوستيكوجلو الاجتماع مع لاعبه مجددًا في لندن.

يُشار إلى أن المدير الفني الحالي للسبيرز كان قد عمل مع جوتا في سلتيك، وذلك قبل أن يرحل الرجلان عن الفريق الاسكتلندي.

SHAHID