رحلة السعودية المسمار الأخير في نعش علاقة ميسي وباريس!

بشرة سارة لبرشلونة!

علاقة باريس سان جيرمان ونجمه ليونيل ميسي أصبحت على المحك، خاصة بعد سفره إلى السعودية يوم الإثنين الماضي.

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اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا سافر إلى السعودية كجزء من مهامه كسفير للسياحة لكن يبدو أن هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة في علاقته مع النادي الباريسي، بعد تغيبه بدون إذن عن تدريبات الفريق في ذلك اليوم.

وبحسب التقرير فإن النادي قرر معاقبة النجم الأرجنتيني الدولي وإيقافه لمدة أسبوعين مع خصم هذه الفترة من راتبه.

وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن باريس سان جيرمان قرر كذلك عدم التجديد لميسي، والذي ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري على الرغم من أن نادي العاصمة الفرنسية كان لديه خيار تفعيل بند لموسم ثالث، لكن يبدو أن رحلته إلى السعودية كانت المسمار الأخير في نعش علاقة ميسي وباريس.

نتيجة لإيقافه لمدة أسبوعين من النادي، ميسي لديه الآن ثلاث مباريات أخرى فقط بقميص باريس سان جيرمان، وتعزز التطورات بشكل كبير آمال برشلونة في إعادة التعاقد مع النجم الأرجنتيني رغم التداعيات المالية التي قد يجلبها ذلك على النادي ومن بين الأطراف الأخرى المهتمة إنتر ميامي فريق الدوري الأمريكي والهلال السعودي .

وستأتي مباريات الأرجنتيني الثلاث المتبقية مع باريس سان جيرمان بعد نهاية فترة إيقافه - في حالة اختيار المدرب كريستوف جالتييه له - ضد أوكسير وستراسبورج وكليرمون فوت،

الجدير بالذكر أن ميسي سجل 31 هدفًا وصنع 34 تمريرة حاسمة في 71 مباراة حتى الآن مع باريس سان جيرمان.