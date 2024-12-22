دق جرس الإنذار في الهلال .. رحلات نيمار وماركوس ليوناردو تثير القلق

الثنائي في البرازيل حاليًا..

"الهلال فوق الجميع" .. شعار يرفعه جمهور الزعيم باستمرار مهما كان اسم النجم محل الجدل، وبهذا المبدأ يتعامل أيضًا مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، لكن يبدو أن الأخير سيتسبب "دون قصد" في مشكلات لمواطنه ماركوس ليوناردو؛ مهاجم الموج الأزرق.

لاعبو الزعيم يقضون حاليًا إجازة لمدة أسبوع تقريبًا، منحها إياهم المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، بالتزامن مع توقف دوري روشن، لارتباط المنتخب السعودي الأول بالمشاركة في كأس الخليج العربي الكويت 2024 "خليجي 26".

واستغلالًا لهذه الراحة السلبية، غادر الثنائي نيمار وليوناردو الرياض، واتجها إلى البرازيل، حتى ظهرا في مكان عام سويًا رفقة بعض الأصدقاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن مشكلة جماهير الهلال هي أن ليوناردو أصبح يظهر في كل إجازة يمنحه النادي إياها مؤخرًا رفقة نيمار، وهو ما اعتبرته مؤشر غير جيد بالنسبة لمستقبل صاحب الـ21 عامًا.

أحد الغاضبين - على سبيل المثال لا الحصر - كتب عبر منصة "إكس": "ناوي يخربه"، فيما علق آخر: "تتوقع يفكر بالنادي وجنبه كابتن المنتخب أقوى واسطة"، قبل أن يضيف ثالث: "ليوناردو صار من الحاشية، راح الولد يا زعماء عطونا مواليد غيره".

رحلات صاحب الـ32 عامًا في الأساس مثيرة لغضب الجماهير منذ انضمامه للهلال في صيف 2023، كونه يتعامل مع إصابته بقطع في الرباط الصليبي ثم التمزق في العضلة الخلفية باستهتار كبير، إذ يظهر في الحفلات والأماكن العامة أكثر من حرصه على التدريبات، بجانب كونه يقضي فترة العلاج خارج الرياض، وانضمام ليوناردو له مؤخرًا زاد من هذا الغضب.

يذكر أن ماركوس ليوناردو كان قد انضم للهلال في الصيف الماضي قادمًا من بنفيكا، ليتم قيده ضمن الثنائي الأجنبي تحت السن، ويشارك معه في 19 مباراة، محرزًا تسعة أهداف.

أما نيمار فمنذ صيف 2023، لم يخض إلا سبعة لقاءات فقط بالقميص الأزرق في مختلف البطولات؛ بواقع خمسة قبل الإصابة بالرباط الصليبي ثم اثنتين بعد شفائه وقبل معاناته من تمزق في العضلة الخلفية، لكن منتظر عودته للمباريات في يناير المقبل عقب انتهاء التوقف الحالي.