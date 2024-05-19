"رحب بعرضنا" .. فريق أوروبي ينضم إلى فنربخشه ويفاوض جوزيه مورينيو

مورينيو يمتلك عرضين حاليًا، فهل يوافق على أحدهما ولا يعود إلى الدوريات الكبرى؟

يحظى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو باهتمام كبير من جانب أندية أوروبية خلال الوقت الحالي، من أجل التعاقد معه، بعد أن تمت إقالته من تدريب روما الإيطالي خلال الموسم الحالي 2023-2024.

وكان فنربخشه التركي قد دخل في مفاوضات بالفعل مع مورينيو من أجل التعاقد معه، حيث كانت الأمور تسير إلى موافقة المدرب البرتغالي.

وكشفت صحيفة "Sports Digitale" التركية عن دخول بشكتاش في مفاوضات مع مورينيو لتدريب الفريق، وأن الأخير أعطى موافقته على العرض المقدم.

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وقال حسين يوسيل نائب رئيس بكشتاش للصحيفة: "اتصلنا بجوزيه مورينيو منذ شهر ورحب بعرضنا، وقمنا بالفعل بتسوية التفاصيل المالية معه".

وأضاف: "سنذهب إلى إيطاليا الأسبوع المقبل، حتى نتمكن من الاجتماع مع مورينيو، وإذا توصلنا لاتفاق معه سنوصيه بضم ريكاردو كواريسما إلى الجهاز الفني".

وكان مورينيو قد أعلن من قبل، عن أنه يُريد الحصول على فرصة ثانية في مانشستر يونايتد إذا تمت إقالة إيريك تين هاج، ولكن لا يوجد أي مؤشرات لحدوث ذلك.

كما أن اسم جوزيه ارتبط بعدد من الأندية الأوروبية خلال الوقت الحالي، في ظل بحث بايرن ميون ويوفنتوس وتشيلسي وبرشلونة عن مدرب جديد، حيث من المرجح أيضًا عودته إلى أحد الدوريات الخمس الكبرى.