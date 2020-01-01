ريجيكامب: لم أمنع لاعبي الوصل من السهر والاحتفال برأس السنة 2020

الوصل سيلعب ضد بني ياس يوم الخميس

أكد لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل أنه لم يمنع لاعبي الفريق من السهر والاحتفال برأس السنة الجديدة 2020، رغم أنهم سيخوضون مباراة مهمة يوم غدٍ الخميس أمام بني ياس في الدوري الإماراتي.

ونجح الوصل في اجتياز خورفكان بنتيجة 3-1 في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي الإماراتي ليُداوي خسارته على ملعبه 4-0 أمام الجزيرة في الجولة السابقة، وقد حسن هذا من موقعه في جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع.

شكوك حول لحاق ماجد ناصر ولوفانور بمباراة شباب الأهلي والعين

المدرب الروماني كان قد عدل في نظام تدريبات الوصل يوم أمس للسماح للاعبيه بالاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة، إذ اكتفى بتدريب واحد صباحي على أن ينتظم الفريق في مرانه الأساسي اليوم على استاد زعبيل.

وقد تحدث عن الأمر لصحيفة الإمارات اليوم قائلًا " الجهاز الفني لن يتحكم في حياة اللاعبين خارج الملعب، أو يفرض عليهم أشياءً يجب أن يفعلوها".

أضاف "اللاعبون يدركون تمامًا الالتزامات المفروضة عليهم، وأهمية أن يكون اللاعب جاهزًا لخوض المباراة، وبالنسبة لي لم أواجه هذا الموقف من قبل، بأنني أقوم بتغيير نظام التدريبات وأن نؤدي تدريبًا صباحيًا فقط، بينما يكون لدينا مباراة بعدها بيوم واحد".

"أقصى ما يمكن أن يفعله الجهاز الفني هو توجيه النصائح للاعبين، بينما لا يوجد ما يمنع أن يستمتعوا بهذا اليوم، ونتمنى أن يكونوا جاهزين في اليوم التالي خلال التدريبات، وأن يظهر الفريق بشكل جيد أمام بني ياس".

وكان المدرب الروماني قد تحدث خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء مؤكدًا أنهم سيخوضون مباراة صعبة أمام منافس قوي يطمحون خلالها استغلال الدفعة المعنوية بعد الفوز على خورفكان للفوز والحفاظ على استمرارية النتائج الإيجابية.