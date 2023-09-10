"رجل عظيم" .. "أحمق ميسي" فيخورست يرد على تصريحات فان خال عن الأرجنتيني

فيخورست: تم تفضيل الأرجنتين تحكيميًا ليفوز ليونيل ميسي بكأس العالم!

اخترق فاوت فيخورست، لاعب المنتخب الهولندي، الجدل الذي أثارته تصريحات لويس فان خال مدرب المنتخب السابق، ضد تتويج منتخب الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022، والتي شهدت مباراة مثيرة ضد هولندا في ربع النهائي، انتهت لصالح رفاق ليونيل ميسي بضربات الترجيح.

وسئل فيخورست، المعروف بصراعه مع ليونيل ميسي الذي وجه له عبارة مثيرة أثناء كأس العالم: "لمن تنظر؟ اذهب في طريقك أيها الأحمق"، عن تصريحات فان خال ، حيث أثار الجدل من خلال تلميحه إلى أن "ميسي كان يجب أن يكون بطل العالم"، مشيرًا إلى أنه تم تفضيل الأرجنتين على مستوى القرارات التحكيمية في المونديال.

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وقال فيخورست في مقابلة مع "ESPN" بعد فوز هولندا بنتيجة 3-0 على اليونان في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 لكرة القدم: "فكرت، يا له من رجل رائع وصادق"، ليرد عليه الصحفي بسؤاله قائلًا: "إذا كان على حق...؟"، ليأتي الرد غامضًا من فيجورست قائلًا: "لا، أنت تسألني ماذا أعتقد، إذا كان على حق... لدي رأيي الخاص، لكن أعتقد أنه من الرائع أن يقول ما يشعر به، رأيي ليس له أهمية كبيرة".

وحاول الصحفي الحصول على إجابة واضحة، ولكن فيخورست بدا مرتبكًا إلى حد ما في موقفه: "إنها صعبة جدًا بالنسبة لي لأن هناك الكثير من المشاعر هنا، في النهاية، تريد أن تفوز بكأس العالم، وإذا كان الأمر كذلك حقًا... ليس لدي أي فكرة، آمل ألا يكون الأمر كذلك، أعتقد أننا نحن في عالم كرة القدم والفيفا ونحن كمحبي كرة القدم... نحاول جميعًا أن نكون الأفضل في كل بطولة".

فيخورست ليس اللاعب الوحيد في منتخب هولندا الذي علق على تصريحات فان خال ، حيث قال فيرجيل فان دايك، قائد المنتخب، "إنه رأيه، الجميع لديه الحق في الرأي، لكنني لا أشاركه في هذا الرأي".

كما تحدث رونالد كومان، الذي خلف فان خال مدرب منتخب هولندا، حيث قارن في البداية هذا الشعور بما عاشه عندما درب فريق برشلونة، قبل أن يعلن أنه لن يتهم أبطال العالم بهذه الاتهامات: "شخصيًا، لن أقول ذلك، ولكن يجب أن نحترم جميع الآراء".