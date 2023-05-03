"رجل عاد من الموت .. لا يوجد أخطر من الأهلي الآن!"

غاب النادي الأهلي عن بطولة دوري روشن للمحترفين لمدة موسم واحد، بعد هبوطه إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ليعود مرة أخرى بعد الفوز على هجر.
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وانتصر الأهلي على هجر بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، بالجولة 30 ضمن منافسات دوري يلو.
وعلق الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، على عودة الأهلي مرة أخرى إلى دوري روشن للمحترفين.
وجاء نص تغريدة المريسل كالآتي: "لا يوجد أخطر من رجل قد عاد من الموت، أهلًا بالكبير، الأهلي في مكانه الطبيعي".
ويتصدر الأهلي حاليًا ترتيب دوري يلو برصيد 65 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأخدود وصيف ترتيب دوري يلو.
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