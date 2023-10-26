"رجل سمين وبائس " .. إقالة مدرب في إنجلترا بعد تنمره على منافسه!

تصرف غير مقبول من المدرب...

أعلن نادي بريستول روفرز، الإنجليزي إقالة مدربه جوي بارتون، من منصبة كمدير فني للفريق، بعد أيام من تنمره على أحد منافسيه، عقب مباراة الفريقين.

وتعادل بريستول روفزر، أمام ستيفنيج يوم الثلاثاء، بهدف لمثله ليواصل الفريق فشله في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي.

واحتل فريق بريستول روفرز، المركز السادس عشر في ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بعد أن جمع 16 نقطة فقط من 39 نقطة هذا الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعقب المباراة، خرج مدرب بريستول جوي بارتون، ووصف ستيف إيفانز مدرب ستيفنيج، بأنه سمين وبائس ليعلن بعدها نادي بريستول إقالة بارتون من منصبه.

وجاء في البيان الذي نشره فريق بريستول: " الجميع في النادي يود أن يشكر جوي على كل جهوده، ويتمنى له التوفيق في المستقبل".

وبدأ بارتون لاعب ليفربول ومانشستر سيتي السابق، مسيرته التدريبية في 2018، قبل أن ينضم إلى لتدريب بريستول في عام 2021.