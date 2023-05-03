من سيحل مكان ماتيو اليماني؟

رحيل ماتيو اليماني من برشلونة يترك منصب مدير النادي فارغًا، بينما يعمل النادي على إيجاد بديل، وأحد الخيارات التي تكتسب القوة بعد رحيل ماتيو هو جوردي كرويف، المدير الرياضي الحالي.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة سيجدد عقد كرويف الذي ينتهي في يونيو القادم على أن يتولى المنصبين، لحين ضم عضو جديد إلى الهيكل التنظيمي في النادي.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن مجلس إدارة برشلونة راضٍ جدًا عن عمل جوردي كرويف وسيكون أحد أوضح الخيارات ليحل محل ماتيو، على الرغم من أن كل شيء لا يزال مفتوحًا في الوقت الحالي فيما يتعلق بمستقبله، كما عرض عليه النادي التجديد قبل معرفة نية اليماني عدم الاستمرار في المشروع.

ويقدّر برشلونة المسؤوليات العديدة التي ستُلقى على عاتق الهولندي والذي سيكتسب وزنًا تنفيذيًا في الهيكل الإداري حتى وصول مسؤول تنفيذي يتعامل مع قضايا سوق الانتقالات.

وبحسب التقرير يوجد العديد من الأسماء المطروحة على طاولة برشلونة ليشغلوا منصب مدير النادي وأبرزهم أنطونيو كوردون الذي غادر ريال بيتيس قبل أيام قليلة، تاركًا مكانه لرامون بلانيس، وكان المدير الرياضي السابق لبيتيس وثيق الصلة بجوردي كرويف في الماضي.