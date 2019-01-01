رجل رائع ورجل مخيب - مانشستر سيتي وأستون فيلا

من كان الأفضل ومن خيب الآمال في افتتاح الجولة في إنجلترا؟

نجح مانشستر سيتي في تحقيق انتصار مقنع على حساب ضيفه أستون فيلا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في افتتاح الجولة العاشرة للبريميرليج.

وشهدت المباراة تألق لاعبين عن آخرين، بينما كان هناك من خيب الآمال، فمن كان الرجل الرائع، ومن كان رجلاً مخيباً في المواجهة؟

رجل رائع - رحيم ستيرلينج

النجم الإنجليزي واصل من حيث ختم منتصف الأسبوع أمام أتالانتا عندما سجل ثلاثية في دوري الأبطال، إذ استمر في هز الشباك ونشر الرعب في دفاعات الخصوم.

سجل الهدف الأول لسيتي الذي فك تكتل دفاعات أستون فيلا، ولعب دوراً في الهدف الثاني بشكل غير مقصود بعدما حجب الرؤية عن الحارس، ولكن الأهم كان تحركاته المستمرة التي شكلت خطورة مستمرة على دفاعات الخصم.

هدف ستيرلينج جعله يصل للرقم 13 في 14 مباراة هذا الموسم، في واحد من أفضل مواسمه التهديفية، والأفضل عموماً بقميص سيتي.

رجل مخيب - جابرييل جيسوس

حصل النجم البرازيلي على فرصة قيادة هجوم مانشستر سيتي بعدما دفع به بيب جوارديولا أساسياً على حساب المتألق سيرخيو أجويرو، ولكن البرازيلي خيب الآمال.

فشل جيسوس في تشكيل خطورة على دفاعات أستون فيلا، وبدا مستسلماً لرقابة الثنائي تيرون مينجز وبيورن إنجلز، ولم يترجم أي من مجهودات ستيرلينج ودي بروينه المتعددة، وإن كان يُحسب له صناعة هدف فريقه الأول.