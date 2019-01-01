رجل رائع_رجل مخيب: مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

تعرف على الرجل الرائع والرجل المخيب في مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي..

استمر مانشستر يونايتد في تحقيق الانتصارات على كبار القوم في الدوري الإنجليزي، وكان مانشستر سيتي هو الضحية الجديدة، عندما فازت كتيبة أولي جونار سولشاير على جارهم اللدود بهدفين نظيفين ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة كبيرة قدمها اليونايتد اليوم واستحق الانتصار على كتيبة بيب جوارديولا، والتي قدّمت مباراة من الأسوأ لها على الإطلاق هذا الموسم.

الآن نتعرف على الرجل الرائع والمخيب في هذه المباراة..

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رجل رائع: ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد

مباراة كبيرة من الدولي الإنجليزي اليوم، لم يتعلق الأمر فقط بركلة الجزاء التي كسبها وسددها ببراعة، بل بكونه مصدر دائم للخطورة في المباراة، إلى جانب عودته الدفاعية شبه الدائمة بالتزام شديد جدًا.

يعيش راشفورد أفضل فترات مسيرته الكروية بأتم معاني الكلمة، فبعد التألق أمام توتنهام عاد وجرح شباك السيتي ودفاعاته.

لا يجب الإغفال عن ديفيد دي خيا أيضًا، والذي قدّم تصديين أقل ما يوصفان بالرائعين كما جرت العادة من الدولي الإسباني، الذي أثبت دائمًا أنه رجل المباريات الكبيرة.

رجل مخيب: رودري - مانشستر سيتي

عانى وسط ملعب مانشستر سيتي بصورة واضحة للجميع، والسبب كله يكمن في رودري، والذي كان أسوأ لاعب داخل أرضية الملعب بدون منازع.

غابت قدرته الدفاعية من جهة، ولم يساند الهجوم بالشكل المطلوب أو المتوقع، فكان السيتي بدون عقل مفكر وبدون قدرة على صناعة اللعب والابتكار، وربما تغيرت الأمور عندما نزل إلكاي جوندوجان، حيث ازدادت الخطورة والهجمات واستعاد السيتي السيطرة على منتصف الملعب.