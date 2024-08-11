قبل حفل ختام الأولمبياد .. القبض على رجل تسلق برج إيفل

واقعة غريبة قبل حفل ختام أولمبياد باريس...

انتشر مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأحد الأشخاص وهو يتسلق برج إيفل الشهير، في العاصمة الفرنسية باريس، قبل ساعات من حفل ختام أولمبياد 2024.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "بي بي سي" الإنجليزية، فإن الشرطة الفرنسية، ألقت القبض بالفعل على الشخص الذي كان يتسلق برج إيفل.

وأشار البيان إلى أن عملية تسلق برج إيفل كانت الساعة 14:45 بتوقيت فرنسا، قبل أن يتدخل الضباط على الفور ويقبضوا على هذا الشخص، دون أي توضيح حول جنسية الرجل ودوافعه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا للصحافة الفرنسية، فإن الشرطة كانت قد أخلت المنطقة المحيطة بالبرج، أثناء عملية التسلق، بالإضافة إلى إغلاق كامل للبرج أيضًا ومن المنتظر أن تعود الأمور إلى طبيعتها بشكل سريع.

جدير بالذكر أن العاصمة الفرنسية باريس، تستعد مساء اليوم الأحد لانطلاق حفل ختام أولمبياد 2024، ويتم تسليم الشعلة الأولمبية إلى لوس أنجلوس الأمريكية، التي تستضيف أولمبياد 2028.