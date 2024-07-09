فيديو | رجل أمن يصيب ألفارو موراتا .. نهاية سيئة لليلة تأهل إسبانيا لنهائي اليورو على حساب فرنسا

لم يتمكن من السير بصورة طبيعية لدخول غرف خلع الملابس!

واقعة لم تكن في حسبان ألفارو موراتا؛ نجم منتخب إسبانيا، في الليلة الاحتفالية بتأهل بلاده لنهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، لكنها انتهت بإصابته على يد أحد رجال أمن استاد أليانز أرينا في ألمانيا.

منتخب لا روخا نجح في العبور لنهائي البطولة القارية بعد الفوز أمام فرنسا بثنائية مقابل هدف وحيد، ليلة أمس الثلاثاء.

وأثناء احتفال اللاعبين بالتأهل عقب نهاية المباراة، اقتحم أحد الحضور في المدرجات الملعب، على أمل النجاح في التقاء صور تذكارية مع اللاعبين، لكن الأمن لاحقه.

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سبعة رجال أمن تقريبًا لحقوا بالمشجع المقتحم لأرضية الملعب، لكن أحدهم تعثر في أرضية الملعب وتدخل بشكل عنيف بعض الشيء على قدم موراتا، ليعرضه لإصابة غير متوقعة.

نجم إسبانيا بدى متأثرًا بهذا التدخل، ولم يتمكن من السير بشكل طبيعي أثناء التوجه لغرف خلع الملابس، في انتظار ما ستؤول إليه نتائج الفحوصات التي سيخضع لها.

يذكر أن إسبانيا تنتظر في النهائي -14 من يوليو الجاري- الفائز من مواجهة هولندا وإنجلترا، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء.