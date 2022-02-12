رجل المباراة "الحزين" يثير سخرية الجماهير بعد خروج ألمانيا

حالة من الحزن على وجه كاي هافيرتس

دائمًا ما يظهر النجوم في حالة من السعادة خلال استلامهم جائزة رجل المباراة، ولكنها لم تكن حالة كاي هافيرتس بعد مواجهة ألمانيا وكوستاريكا في كأس العالم.

صانع ألعاب تشيلسي كان رجل المباراة الأول بلا منازع، بسبب المستوى المبهر الذي قدمه وتسجيله هدفين، ولكن لسوء حظه أن هذا الأداء صاحبه خروج بلاده من كأس العالم رغم الفوز 4/2.

اللاعب الذي دخل في الدقيقة 67 بدلًا من توماس مولر، تسلم جائزة رجل المباراة، ولكن حالته خلال الحصول عليها تسببت في سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر هافيرتس في قمة حزنه وكأنه كان مجبرًا على الظهور والتقاط صورة تذكارية مع الجائزة، وقال البعض إن وجهه يقول كل شيء بعد وداع ألمانيا المبكر للمونديال.

يذكر أن ألمانيا جاءت في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة بـ4 نقاط بفارق الأهداف عن إسبانيا، بينما احتلت اليابان الصدارة بـ6 نقاط، وتذيلت كوستاريكا المجموعة بـ3 نقاط.