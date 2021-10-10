رجل الأرقام القياسية.. مباراة قطر تمنح رونالدو رقمين جديدين

كريستيانو رونالدو يواصل تعزيز أرقامه القياسية التهديفية مع منتخب البرتغال.

كريستيانو رونالدو لا يتوقف عن التسجيل رفقة منتخب البرتغال، ويوم السبت، استغل في هدوء شديد انشغال الجميع بمباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، ليسجل رقمين قياسيين جديدين.

هدف رونالدو جاء في مباراة البرتغال وقطر الودية، والتي تأتي في إطار استعدادات "العنابي" لاستضافة المونديال القادم.

منتخب قطر يواصل التحضير لاستضافة المونديال عبر اللعب في المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، لكن دون احتساب نتائجه في التصفيات بطبيعة الحال.

منتخب البرتغال فاز على قطر بنتيجة 3-0، وافتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة 37 من عمر اللقاء، مستغلًا خطأ فادحًا من دفاع "العنابي"، وخرج من المباراة قبل انطلاق الشوط الثاني.

ما هي الأرقام القياسية الجديدة التي حققها رونالدو؟

سجل كريستيانو رونالدو الدولي يواصل النمو، حيث أضاف هدفًا جديدًا في رصيده، ليصل إلى 112 هدفًا، ويعزز رقمه كهداف تاريخي للمنتخبات.

الرقم القياسي الذي كسره رونالدو يوم السبت، هو أنه أصبح أكثر لاعب أوروبي يشارك مع منتخب بلاده، بعد أن رفع رصيده إلى 181 مباراة دولية، متفوقًا على الإسباني سيرخيو راموس الذي لعب 180 مباراة مع إسبانيا.

الرقم القياسي الثاني الذي سجله البرتغالي، هو إضافة منتخب قطر إلى قائمة الدول التي سجل في مرماها، حيث وصل رصيد المنتخبات التي هز رونالدو شباكها إلى 46 دولة مختلفة، وهو رقم قياسي.

ما هو تاريخ رونالدو مع منتخب البرتغال؟

رونالدو ظهر للمرة الأولى مع منتخب البرتغال يوم 20 أغسطس 2003 وهو بعمر 18 عامًا، في مباراة ضد كازاخستان.

فيما سجل رونالدو هدفه الأول في 12 يونيو 2004 في المباراة الافتتاحية لمنافسات يورو 2004 ضد اليونان، لكن منتخب البرتغال خسر اللقاء بنتيجة 2-1.

وحقق رونالدو مع منتخب البرتغال لقب بطولة أمم أوروبا مرة واحدة، بالإضافة إلى الفوز بالنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

ما هو موقف منتخب البرتغال في تصفيات كأس العالم؟

منتخب البرتغال تراجع إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

ويأتي تراجع البرتغال بعد فوز صربيا على لوكسمبورج بنتيجة 1-0، ليصعد إلى صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن رونالدو ورفاقه.

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