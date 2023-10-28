رجال البرازيل وسيدات إسبانيا يسيطرون على جوائز كأس نيوم للكرة الشاطئية!

المنتخب البرازيلي كان بطل نسخة الرجال ونظيره الإسباني كان بطلًا لنسخة السيدات.

حقق البرازيلي ماوريسينيو الفوز بلقب أفضل لاعب في بطولة كأس نيوم لكرة القدم الشاطئية التي تقام ضمن ألعاب نيوم الشاطئية الثالثة.

جاء هذا عقب فوز المنتخب البرازيلي على نظيره الياباني بنتيجة خمسة أهداف لهدفين في المباراة النهائية، كما فاز أيضًا بلقب هداف النسخة بالتساوي مع زميله إدسون هالك بسبعة أهداف لكل لاعب.

وفي المقابل فاز كاواي حارس مرمى المنتخب الياباني بجائزة أفضل حارس في البطولة، بينما فازت لاورا حارسة إسبانيا بجائزة أفضل حارسة في نسخة السيدات.

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حصلت أندريا ميرون لاعبة منتخب إسبانيا على جائزة أفضل لاعبة في نسخة السيدات بعد تتويج منتخب بلادها باللقب بخمسة أهداف لثلاثة على حساب البرازيل.

فيما تقاسم جائزة الهدافة أربعة لاعبات هن داني وليندي من البرازيل، وأندريا ميرون وسارا توي من البرازيل برصيد ثلاثة أهداف لكل لاعبة.