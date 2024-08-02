تدخل رجال الإطفاء .. حدث مفاجئ يهدد ودية نابولي مع جيرونا في إيطاليا!

إغلاق قطاع كامل من ملعب المباراة أمام الجماهير

فوجئ أنصار فريق نابولي، بحدث غير متوقع تسبب في إغلاق قطاع كامل من الملعب، قبل ساعات من مباراة الفريق الودية المرتقبة أمام جيرونا.

ويحل جيرونا غدًا ضيفًا على نابولي، على ملعب باتيني، في آخر بروفة ودية للفريق الإيطالي، استعدادًا للموسم الجديد 2024-2025.

وكشفت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن السلطات في المدينة قامت بإغلاق قطاع كامل من الملعب أمام الجمهور بسبب وجود عش للنحل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أنه لأسباب أمنية، تم إغلاق القطاع وتدخل رجال الإطفاء على الفور لحل الأزمة وعلى أمل إعادة فتح القطاع في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن نابولي سيستهل منافسات الموسم الجديد، بمباراة مودينا في دور الـ32 من مسابقة كأس إيطاليا، وذلك يوم 10 أغسطس الجاري على ملعب مارادونا.

ومن ثم يفتتح الفريق البارتينوبي مشواره في الدوري الإيطالي يوم 18 من نفس الشهر خارج ملعبه، عندما يحل ضيفًا على هيلاس فيرونا.