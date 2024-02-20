"رتب أمورك" .. صرخة في وجه تشافي تزيد الضغوط قبل مواجهة نابولي!

المدرب الكتالوني تحت التهديد

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مواجهة حاسمة يستعد فريق برشلونة خوضها أمام نادي نابولي الإيطالي، غدًا، الأربعاء، في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة يدخل اللقاء تحت الكثير من الضغوط بسبب النتائج المحلية الضعيفة، والتعرض للهزيمة من نابولي قد يُعجل من رحيله لما قبل الموعد المُعلن بنهاية الموسم.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سلطت الضوء على نوع الضغط الذي يتعرض له تشافي قبل هذه المواجهة، وذلك من خلال الاستقبال الذي حظى به من جماهير برشلونة التي استقبلت الفريق فور وصوله إلى إيطاليا.

وقالت الصحيفة إن تشافي تعرض لصيحات الاستهجان من قبل المشجعين عند وصول الفريق لفندق الإقامة، وقال أحد المتواجدين في وجه صاحب الـ44 سنة :"قم بإصلاح أمورك وترتيبها".

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ويطمح برشلونة في الخروج بنتيجة إيجابية على أرض الفريق الإيطالي، من أجل الحفاظ على أي أمل للخروج بأي بطولة قبل رحيل تشافي، حيث خسر الفريق نهائي كأس السوبر وخرج من كأس الملك، وأصبحت فرصه شبه معدومة في الفوز بالدوري الإسباني.

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