"رب ضارة نافعة".. تأجيل قمة الهلال يعيد للأهلي أحد أوراقه الرابحة!

الأهلي يعود للمباريات بعد راحة 20 يومًا..

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لم يكن غيابه طويلًا، ولكنه يعد أحد الأوراق الرابحة في صفوف الأهلي، وصاحب حضور مؤثر في تشكيل الفريق، ليكون ظهوره في قمة الهلال المؤجلة، سلاحًا خطيرًا لكتيبة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله.

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المحور الإيفواري فرانك كيسيه، عاد للتدريبات الجماعية للأهلي، مساء اليوم، قبل مباراة الرياض، التي تقام على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي.

وتغيب كيسيه عن مباراة الأهلي أمام الوحدة، التي أقيمت في 5 أبريل الجاري، بسبب معاناته من تمزق عضلي بسيط في الساق، ليقرر يايسله إراحته عن اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1) في الجولة 27.

ويعود الأهلي لمواجهة الرياض، بعد 20 يومًا من الراحة، منذ مباراة الوحدة، إثر قرار رابطة دوري المحترفين السعودي، بتأجيل قمة الأهلي والهلال، التي كانت مقررة في 19 أبريل، لتقام إلى 6 مايو المقبل، على خلفية قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل مباراة الهلال أمام العين الإماراتي لمدة 24 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات.

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وشارك كيسيه في 24 مباراة مع الأهلي في دوري روشن السعودي، هذا الموسم، سجل خلالها 7 أهداف في شباك الأخدود والطائي والنصر والاتحاد وأبها والخليج والطائي، كما صنع تمريرتين حاسمتين.

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