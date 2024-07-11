"ربما هو من بارك ميسي" .. والد لامين يامال يُعلق على فيديو نجله مع الأسطورة

الوالد يتحدث بفخر شديد عن ابنه

أبدى منير نصراوي سعادته الشديدة بتألق نجله، لامين يامال، مع منتخب إسبانيا خلال بطولة يورو 2024، وقد علق خلال تصريحاته على الفيديو المنتشر لابنه مع الأسطورة ليونيل ميسي.

يامال نجح في قيادة إسبانيا إلى نهائي يورو 2024 بعدما سجل الهدف الأول بتسديدة رائعة في مباراة نصف النهائي أمام فرنسا، والتي انتهت لصالح الإسبان 2-1.

صحيفة موندو ديبورتيفو نقلت عن الوالد قوله من حيه روكافوندا "أعيش بطولة أوروبا الحالية مثل أي شخص آخر، بالكثير من السعادة والفرح والحب لكل إسبانيا، لقد وصلنا للنهائي وأنا سعيد وفخور جدًا بكل اللاعبين".

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أضاف "علمت أن ابني سيكون نجمًا منذ ولد، أنا أب وأي أب يعرف ذلك ويود أن يكون ابنه الأفضل. أتمنى له الأفضل في الحياة والمستقبل وآمل أن يفوزوا بالبطولة. لامين سعيد ويود أن يكون أصغر لاعب يفوز اليورو، مثله مثل أي طفل".

وحول الفيديو المتداول لنجله مع ميسي، قال مازحًا في البداية "ربما ابني هو من بارك ميسي"، قبل أن يُضيف "الصورة كانت مجرد صدفة".

وأتم "بالنسبة لي، ابني هو الأفضل في كل شيء، ليس فقط كرة القدم، بل في الحب وعلى الصعيد الشخصي وكل شيء. إن طفل ولد ولديه بركة من الله وهو أمر يجب تقديره. سأذهب إلى ألمانيا صباح السبت القادم وآمل أن نعود فائزين باللقب".

