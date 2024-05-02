"ربما خوفًا من كلبي" .. بوتشيتينو مصدوم من تعامل جمهور تشيلسي معه في الشارع

موسم صعب لمدرب تشيلسي

أبدى ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لتشيلسي، دهشته من تعامل جمهور فريقه معه في الشارع، والذي يختلف تمامًا، على حد قوله، عن تعاملهم معه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

المدرب الإسباني يعيش موسمًا صعبًا مع البلوز، ويأمل في تحقيق الفوز على فريقه السابق، توتنهام، مساء اليوم الخميس لكسب ود المشجعين الغاضبين.

بوتشيتينو أكد أنه يحظى بتقدير الجمهور الأزرق حين يكون في جولة المشي اليومية برفقة كلبه، مضيفًا حسبما نقلت صحيفة ميرور "حين أخرج للتمشية مع كلبي في أماكن مختلفة من لندن يوميًا، أشعر .. لا أقول بالحب لكن بالتقدير من الجماهير، وهو عكس ما يحدث عبر السوشيال ميديا، فهم دومًا ما ينتقدون ويتدخلون في عمل المدرب".

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تابع "أرى العكس تمامًا في تعامل الجمهور في الشارع، فهم جيدون حقًا. أعتقد أنك ستحبني حال رأيتني في الشارع، خاصة إن كان كلبي معي".

"أقضي ساعة أو ساعة ونصف تقريبًا مع كلبي، ربما هم كذلك لأنهم يخافون كلبي، لأنه كبير. هم يقدرون عملنا وجهدنا في مشروع وعملية صعبة جدًا، لأن الناس التي تفهم كرة القدم تعلم ما الذي يحدث هنا".

أتم "هم يُقدرون التزامنا وطريقة تصرفنا وثقتنا ودعمنا لجميع القرارات التي اتخذت قبل وصولنا. نحن في منتصف الرحلة وكل ما نريده هو تقديم خبرتنا ومعرفتنا لجعل الفريق أقوى وأفضل".

يُشار إلى أن تشيلسي يتواجد تاسعًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة من 33 مباراة، وقد فقد عمليًا فرصة تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.