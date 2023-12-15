ربما تحدث قريبًا .. أندرسون تاليسكا يجهز مفاجأة للنصر وجماهيره!

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يجهز البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، مفاجأة إلى العالمي وجماهيره، خلال الفترة القادمة.

تاليسكا البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى نادي النصر في صيف 2021، قادمًا من جوانجزو إيفرجراند الصيني؛ قبل أن يجدد عقده مؤخرًا، حتى 30 يونيو 2026.

وأعلن تاليسكا في تصريحات لصحيفة "الرياضية"، عدم ممانعة في إصدار أغنية لنادي النصر، خلال الفترة القادمة؛ تكون كلماتها بـ"اللغتين" العربية والإنجليزية.

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وأعرب النجم البرازيلي، عن سعادته الكبيرة، بأن يكون جزءًا من التطور الهائل التي تشهده الرياضة السعودية حاليًا؛ والتي أدت إلى فوز البلاد، بحق تنظيم كأس العالم 2034.

وعن حفلته الغنائية في "ميدل إيست".. أكد أندرسون تاليسكا، على أنه حقق حلمه أخيرًا، بتقديم الشيء الذي يحبه كثيرًا، على الأراضي السعودية.