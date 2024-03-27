"ربما أراد الرقص" .. نجم النصر يسخر من فينيسيوس

تغريدة اللاعب وجدت تفاعلًا كبيرًا

شهدت مواجهة إسبانيا والبرازيل الودية مساء أمس إثارة كبيرة، سواء على مستوى النتيجة التي انتهت بالتعادل 3-3، أو الصراعات بين اللاعبين وخاصة إيمريك لابورت وفينيسيوس جونيور.

ثنائي النصر وريال مدريد دخلا في مشادة على أرض الملعب كادت أن تتطور لولا تدخل زملائهم اللاعبين، لكن الأمر لم ينته في الملعب وامتد إلى منصات السوشيال ميديا.

مدافع النصر أعاد نشر تغريدة لأحد المشجعين تضمنت مقطع فيديو للمشادة مع اللاعب البرازيلي، وقد علق صاحب الفيديو بجملة "أريد فقط لعب كرة القدم"، في إشارة لتصريح فينيسوس القديم حين اشتكى من تعرضه للإهانات العنصرية في إسبانيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لابورت سخر من جملة نجم ريال مدريد، إذ علق على التغريدة قائلًا "أريد فقط الرقص"، مع عدد من الرموز التعبيرية أحدها لوجه ضاحك.

التغريدة وجدت تفاعلًأ كبيرًا من المتابعين، بعضهم هاجم لابورت على تصرفه وسخر منه بشدة والبعض الآخر سانده ووجه أسهم سخريته لفينيسيوس.