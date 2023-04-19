ربع الراتب القديم وتحكم في مدة العقد .. تفاصيل عرض برشلونة إلى ليونيل ميسي!

برشلونة بدأ بلورة عرضه من أجل استعادة ليونيل ميسي..

يبدو أن التنازلات والتوصل إلى حل وسط سيكون طريقة نادي برشلونة الإسباني من أجل استعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد عامين على رحيله الصادم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

يستغرق برشلونة وقتًا في العمل على عملية عودة الأرجنتيني، وعلى وجه الخصوص، يدرس بالتفصيل خيارات التمكن من تسجيل عقده الجديد في رابطة الدوري الإسباني، حيث أجرى "البلوجرانا" بالفعل المشاورات ذات الصلة وهو مقتنع بأنه سيكون قادرًا على جعل هدفه وهدف ميسي حقيقة واقعة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن برشلونة يمكنه تسجيل ميسي بربع الراتب الأخير الذي حصل عليه من نادي برشلونة في موسم 2020-21، والذي بلغ نحو 100 مليون يورو إجمالًا، وهذا يعني أنه يمكن ضمه في موسم 2023-24 بعقد قدره 25 مليون يورو.

التقرير أشار إلى أن راتب ميسي الصافي مع برشلونة سيصل إلى حوالي 13 مليون يورو، وهو تقريبًا نفس المبلغ الذي يتقاضاه المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع الفريق.

يجب على نادي برشلونة، من أجل تنفيذ هذه الخطة والتعاقد مع ميسي بهذا الراتب، خفض كتلة رواتب الفريق وتحسين ميزانية اللعب المالي النظيف من خلال بيع اللاعبين أو تخفيض العقود السارية.

التقرير كشف أيضًا عن مدة العقد المقترحة، حيث يعرض نادي برشلونة على ميسي عقدًا لمدة عامين، حتى يونيو 2025.

لكن من ناحية أخرى، هناك حديث عن عقد بنظام "1+1"، أي أنه يمكن أن يملك ميسي خيار إنهاء العقد في يونيو 2024 إذا أراد ذلك، وألا يخوض الموسم الثاني في حال العودة إلى برشلونة.