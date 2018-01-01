رباعي شباب مع الهلال قبل مواجهة التعاون

يلتقي الزعيم أمام التعاون في نهاية مباريات الجولة الخامسة عشر والدور الأول .

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قرر المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لنادي الهلال السعودي، الاستعانة برباعي من الفريق الثاني، قبل مواجهة التعاون غداً.

ويلتقي الزعيم الهلالي أمام التعاون في نهاية مباريات الجولة الخامسة عشر والدور الأول من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتواجد الرباعي نواف شراحيلي، سالم السليم، ومحمد الدوسري،و محمد القنيعان في تدريبات الهلال استعداداً لمواجهة التعاون غداً الأحد. اختيارات المحررين جول 25 - نبيل معلول: صلاح الأفضل في 2018 ومعلول سيعود أفضل من السابق

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الهلال يُعاني من غياب 6 لاعبين منضمين إلى صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الذي يستعد لخوض منافسات كأس آسيا.

📉فاز #التعاون مرة واحدة فقط في 16 مباراة لعبها أمام فريق مدافع عن اللقب في دوري المحترفين السعودي، تعادل 4 مباريات، خسر 11 مباراة، منهزماً في آخر 5 لقاءات من هذا النوع على التوالي. pic.twitter.com/FJSgEsWvwq — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 29, 2018

وشهد مران الهلال توافد أعضاء الفريق إلى نادي الهلال، عصر اليوم السبت، بحضور سمو رئيس النادي، ونائبه.

جيسوس شرح عددًا من الجمل الفنية، وخاض اللاعبون مناورة على كامل الملعب، وبدأ المران بتدريبات لياقية، وأدى الحبسي برنامجه بالجري.