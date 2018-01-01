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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

رباعي شباب مع الهلال قبل مواجهة التعاون

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الهلال السعودي
يلتقي الزعيم أمام التعاون في نهاية مباريات الجولة الخامسة عشر والدور الأول .

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

قرر المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لنادي الهلال السعودي، الاستعانة برباعي من الفريق الثاني، قبل مواجهة التعاون غداً.

ويلتقي الزعيم الهلالي أمام التعاون في نهاية مباريات الجولة الخامسة عشر والدور الأول من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتواجد الرباعي نواف شراحيلي، سالم السليم، ومحمد الدوسري،و محمد القنيعان في تدريبات الهلال استعداداً لمواجهة التعاون غداً الأحد.

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الهلال يُعاني من غياب 6 لاعبين منضمين إلى صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الذي يستعد لخوض منافسات كأس آسيا.

وشهد مران الهلال توافد أعضاء الفريق إلى نادي الهلال، عصر اليوم السبت، بحضور سمو رئيس النادي، ونائبه.

جيسوس شرح عددًا من الجمل الفنية، وخاض اللاعبون مناورة على كامل الملعب، وبدأ المران بتدريبات لياقية، وأدى الحبسي برنامجه بالجري.

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