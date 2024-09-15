رباعية جيرونا تحمل خبرًا حزينًا.. إصابة نجم برشلونة قبل مواجهة دوري الأبطال!

فرحة برشلونة لم تكتمل...

حقق برشلونة، فوزًا عريضًا على جيرونا، بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

فرحة برشلونة، بالانتصار العريض ومواصلة الانفراد بصدارة الليجا، تعكرت بإصابة داني أولمو، مهاجم الفريق الكتالوني، والذي غادر ملعب اللقاء في الدقيقة 61.

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وبحسب التقرير الذي نشرته إذاعة "كادينا سير" فإن داني أولمو، لا يعاني من أي مشاكل في الركبة، ولكن إصابته عضلية.

ونجح اللاعب صاحب الـ 26 عامًا، في الوصول إلى هدفه الثالث مع برشلونة، في الدوري الإسباني هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني من سباق الهدافين.

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جدير بالذكر أن مشاركة أولمو، مع برشلونة في المباراة القادمة أمام موناكو، مساء الخميس المقبل، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، أصبحت في محل شك، بسبب إصابته اليوم.