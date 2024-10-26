رباعية برشلونة تدمر ريال مدريد .. الجماهير تهاجم لاعبي الميرينجي!

جماهير ريال مدريد تهاجم لاعبي فريقها...

هاجمت جماهير ريال مدريد، المتواجدة في ملعب سانتياجو برنابيو، لاعبي فريقها، عقب الخسارة من برشلونة، في كلاسيكو الكرة الإسبانية.

وخسر ريال مدريد، من برشلونة برباعية نظيفه على ملعب سانتياجو برنابيو أمام جماهيره، ضمن قمة مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا أثليتك" فإن جماهير ريال مدريد، أطلقت صافرات الاستهجان، ضد لاعبي فريقها عقب صافرة المباراة، واستقبال أربعة أهداف في شوط واحد.

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والتقطت عدسات الكاميرات، عقب نهاية المباراة أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، وهو يقدم الاعتذار إلى جماهير فريقه على تلك الخسارة.

وانتهى شوط المباراة الأول، بالتعادل السلبي، مع الغاء هدف لريال مدريد، سجله كيليان مبابي لوجود تسلل، قبل أن يتراجع أداء الميرينجي في الشوط الثاني، ويسجل ليفاندوفسكي هدفين، وكل من رافينيا، ولامين يامال هدف.

وبتلك النتيجة واصل برشلونة، ابتعاده بصدارة ترتيب الليجا ليصل إلى النقطة 30، وبفارق ست نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يستعد لمواجهة فالنسيا، مساء السبت القادم، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني، على ملعب ميستايا.