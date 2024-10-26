النادي البافاري يعاني على كافة المستويات

يرى قطاع واسع من جماهير بايرن ميونخ أن المدرب البلجيكي فينسنت كومباني قد خفض من كفاءة النادي البافاري رياضيًا إلى الآن، خصوصًا بعد الهزيمة الثقيلة 4-1 من برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ولكن ما لم يتوقعه الكثيرون هو أن المتابعة الإعلامية لبايرن ميونخ، حتى داخل ألمانيا نفسها، يبدو أنها تأثرت بشكل كبير!.

ففي المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بايرن ميونخ ضد بوخوم في الدوري الألماني، فوجئ الجميع بأن 3 صحفيين فقط حضروا الجلسة التي أدلى فيها كومباني بتصريحاته حول المباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "بيلد" أشارت إلى الأمر قائلة إنه "على الرغم من أن عدد وسائل الإعلام العاملة في أيام السبت أقل عمومًا منه في أيام الأسبوع، إلا أن المستوى المنخفض من اهتمام وسائل الإعلام بالمؤتمر الصحفي اليوم كان غير متوقع تمامًا، خاصة بعد النتائج السلبية الأخيرة".

ويحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني بالمشاركة مع لايبزيج ولكن بفارق الأهداف لصالح الفريق البافاري، في موسم يطمح من خلاله أنصار بايرن في إعادة لقب الدوري الألماني لصالحهم بعد خسارته الموسم الماضي أمام باير ليفركوزن.