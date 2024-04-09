"رأينا بعض المقاطع" .. نجم برشلونة يكشف الطريقة الأفضل لإيقاف مبابي!

مواجهة شرسة بين العملاقين الإسباني والفرنسي

كشف جول كوندي مدافع برشلونة، عن الطريقة الأنسب من وجهة نظره لإيقاف مواطنه الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

برشلونة يلعب غدًا، الأربعاء، أمام العملاق الفرنسي على ملعب حديقة الأمراء، في إطار ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كوندي في تصريحات نقلتها صحيفة "as" الإسبانية عن طريقة إيقاف مبابي:"هو لاعب تفاضلي ويصنع الفارق باستمرار، ألعب معه في المنتخب الوطني وأعرفه جيدًا، وسنرى كيف سيتعامل معه المدرب".

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وأضاف:"الجميع يعرف مبابي، لقد رأينا بعض مقاطع الفيديو الخاصة به، سيجب على الفريق أن يتحد معًا لإيقافه كمجموعة".

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين، تقام غدًا على ملعب حديقة الأمراء في باريس، بينما يقام لقاء العودة يوم 16 أبريل الجاري على ملعب برشلونة.