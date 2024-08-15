"رأس جيسوس" تحرم مشجعًا نصراويًا من مشاهدة مباراة التعاون في المدرجات!

هكذا تعامل المشجع النصراوي مع رأس جيسوس

حرص البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال، على التواجد بمدرجات ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز "المحالة"، من أجل متابعة مباراة النصر ضد التعاون، ولكن يبدو أن تسبب في إزعاج أحد جماهير العالمي.

وحقق النصر الفوز على التعاون بهدفين دون مقابل في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، ليتأهل إلى نهائي البطولة لملاقاة الهلال مساء يوم السبت المقبل.

ونشر أحد جماهير النصر صورة لرأس جيسوس من الخلف، حيث حجبت الرؤية عليه خلال سير مباراة النصر ضد التعاون، وجعلته لم يستطع متابعة المواجهة بشكل طبيعي.

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وعلق المشجع على الصورة قائلًا: "يا عيال رابط المباراة لأن جيسوس يستهبل"، ليطلب رابط بث مباشر للمواجهة، لمتابعتها من هاتفه بسبب حجب الرؤية عليه من جانب مدرب الهلال.

وتواجد جيسوس من أجل متابعة الفريق الذي سيواجهه في نهائي السوبر، بعدما صعد بالهلال من نصف النهائي على حساب الأهلي.