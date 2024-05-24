على رأسهم رياض محرز .. الأهلي يكشف حالة نجومه "المصابين"

غيابات مؤثرة في الأهلي..

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كشف النادي الأهلي السعودي، عن حالة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم "المصابين"؛ قبل جولة وحيدة من نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الأهلي يستضيف الفيحاء، مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 34 "الأخيرة" من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

وأعلن الأهلي في بيان رسمي، مساء اليوم الجمعة، معاناة الثلاثي الجزائري رياض محرز والفرنسي آلان سانت ماكسيمين والسعودي عبدالله العمار، من إصابات مختلفة.

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الراقي أوضح أن محرز، تلقى العلاج اللازم؛ بعد شعوره بآلام في الركبة اليسرى، في الوقت الذي يواصل فيه ماكسيمين، برنامجه العلاجي والتأهيلي؛ عقب معاناته على مستوى العضلة الخلفية للفخذ.

أما بخصوص العمار.. أكد النادي الأهلي على أن ظهيره الأيسر؛ يُعاني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية للفخذ؛ مثل سانت ماكسيمين.



جدير بالذكر أن الأهلي،

ضمن إنهاء مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، في المركز الثالث؛ والمشاركة بالتالي في بطولتي "النخبة الآسيوية" والسوبر المحلي، الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

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