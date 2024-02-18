رايو فاليكانو يُعقد ريال مدريد بتعادل إيجابي ويمنح فرصة الاقتراب لجيرونا

ريال مدريد يتعثر على يد فاليكانو

تعادل ريال مدريد مع مضيفه رايو فاليكانو بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بالجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

الهلال رفع رصيده إلى النقطة 62 في صدارة الترتيب، بفارق 6 نقاط عن جيرونا الذي لم يلعب حتى الآن مباراة الجولة، بينما رفع فاليكانو رصيده إلى 25 نقطة بالمركز الرابع عشر.

تقدم خوسيلو بالهدف الأول في الدقيقة 5 من زمن المباراة، بعد عرضية رائعة أرسلها له فالفيردي من الجهة اليمنى، ليسددها بقدمه في مرمى رايو فاليكانو، وتم التأكد من الهدف عن طريق تقنية "VAR".

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وعاد حكم المباراة إلى تقنية حكم الفيديو "VAR" في الدقيقة 26 من عمر المباراة، بعدما ارتطمت الكرة في يد كمافينجا داخل منطقة الجزاء، ليحتسب ركلة جزاء لمصلحة رايو فاليكانو.

وتعادل رايو عن طريق لاعبه راؤول دي توماس الذي سدد الكرة أعلى منتصف المرمى في ركلة الجزاء، التي فشل الحارس لونين في التصدي لها، بالدقيقة 27 من عمر اللقاء.

وأطلق فالفيردي قذيفة في الدقيقة 35 مستغلًا إبعاد مدافعي رايو كرة عرضية من ركلة ركنية، ولكنها ارتطمت في القائم الأيسر ثم إلى خارج الملعب.

وسيطر الهدوء على النصف الأول من الشوط الثاني من المباراة، وسط محاولات ليست بالخطيرة من جانب الفريقين، لنصل إلى الدقيقة 65 والنتيجة تعادل إيجابي بهدف لمثله.

وحصل داني كارفاخال على كارت أحمر بالدقيقة 90+5 من زمن المباراة، بعد التعدي على فالكاو مهاجم فاليكانو بدون كرة.

وبعد انتهاء المباراة بالتعادل، فشل ريال مدريد في الفوز عليه ذهابًا وإيابًا في الموسم الحالي، بعدما تعادل معه في مباراة الدور الأول سلبيًا.