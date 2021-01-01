رايولا: 10 أندية يمكنها ضم هالاند منهم 4 في إنجلترا فقط!

الصراع حول هالاند مستمر في الاشتعال

كشف مينو رايولا وكيل أعمال النجم الدولي النرويجي إرلينج هالاند أن هناك 10 أندية فقط حول العالم يمكنها التعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند الشاب، منهم 4 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا مطلوب من قبل أفضل الفرق في العالم ويعتقد وكيل أعماله أنه وريث كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على عرش كرة القدم في السنوات المقبلة.

وحول ذلك تحدث رايولا عن العروض المحتملة للنجم النرويجي مؤكدًا أن 10 أندية فقط حول العالم بإمكانها التعاقد مع إرلينج هالاند، مؤكدًا أيضًا أن 4 منها في إنجلترا فقط.

وأضاف: "المستقبل في كرة القدم سيكون لهالاند بكل تأكيد، هو خليفة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وزلاتان إبراهيموفيتش، وكل فريق في العالم سيرغب في التعاقد معه".

وقال لبي بي سي: "من الواضح أن الجميع ينظرون إلى إيرلينج كواحد من هؤلاء النجوم الجدد المنتظر أن يكونوا الأفضل على مستوى العالم في المستقبل لأنه من الصعب للغاية القيام بما يفعله في مثل عمره".

وتابع: "سيكون أحد نجوم المستقبل في العقد المقبل لأننا نرى أن نجومًا مثل إبراهيموفيتش ورونالدو وميسي قد وصلوا إلى عصر يسأل فيه الجميع أنفسهم إلى متى يمكننا الاستمتاع بهم؟ لذلك الجميع يبحث عن الجيل الجديد".

وحول مستقبل اللاعب النرويجي والأندية التي تهتم بالتعاقد معه قال: "فقط 10 أندية كحد أقصى يمكنها شراء هالاند أن قدم مستويات مميزة في دورتموند، وأربعة من هذه الأندية التي تستطيع التعاقد معه موجودة في إنجلترا".

وأردف: "لا أعتقد أن هناك مديرًا رياضيًا أو مدربًا في العالم سيقول لا لهالاند أو أنه غير مهتم بالتعاقد معه، إنه مثل القول بأن هناك فريق فورمولا وان ليس مهتمًا بوجود لويس هاميلتون في صفوفه".

"خطوة واحدة تفصل هالاند عن بايرن ميونخ"

الجدير بالذكر أن هالاند يواصل التألق وخطف الأضواء من الجميع في أوروبا هذا الموسم بعد الموسم الماضي الذي ظهر فيه للعالم، حيث سجل حتى الآن مع دورتموند سجل 43 هدفًا في 43 مباراة بجميع المسابقات