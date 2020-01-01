رايولا يهاجم الفيفا ويُدافع عن وكلاء اللاعبين

الناس ليسوا أغبياء..

شن مينو رايولا، وكيل اللاعبين الشهير، هجومًا ضاريًا على الاتحاد الدولي "فيفا" واعتبر أن الجمهور سيقف في صف الوكلاء أمامهم.

تصريحات رايولا تأتي على خلفية قرار الفيفا بحصول الوكيل على 10% من قيمة الصفقة و3% فقط من قيمة عقد اللاعب مع ناديه على أن يُطبق الأمر بداية من الصيف المقبل.

الوكيل الإيطالي تحدث للصحافة مجيبًا حول ما قد يظن الجمهور أن الوكلاء يجنون أموالًا طائلة "لا أعتقد أن المشجعين الأذكياء يعتقدون ذلك.".

كما أضاف "ربما يفهم المشجعون الأذكياء أن هناك حربًا بالفعل ضد الوكلاء في هذه الأيام، لماذا تهاجمون الوكلاء وكل الأشياء الأخرى تنمو حولنا؟.".

مانشستر يونايتد يجدد الثقة في سولشاير بعد الهزيمة من بيرنلي

واستطرد "الناس ليسوا أغبياء، فهم يعرفون أن الفيفا يزيد جني أمواله من تذاكر كأس العالم في كل عام، وأعتقد أن السكان المحليين نفسهم لا يستطيعوا الحصول على تذاكر في كثير من الأحيان بسببهم.".

وأتم "إنهم يتفهمون سبب رغبة الفيفا في تحويل جميع الأموال إلى بنك الفيفا، الأمر عبارة عن صراع نفوذ وسلطة.".

يذكر أن الفيفا نشر بيانًا أكد خلاله على أنه يُريد تنظيم حياة لاعبي كرة القدم وانتقالاتهم وألا يضطروا لدفع أموالًا باهظة لا سيما وأن ما جنيه الوكلاء العام الماضي كان 653 مليون دولار وهو أربعة أضعاف ما حققوه في 2015.