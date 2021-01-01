رايولا يغازل باريس سان جيرمان ويوضح: الجميع يتمنى اللعب لهم!

بعد تصريحات المثيرة عن هالاند وعدم رضاه عن قوة الدوري الفرنسي، رايولا يوضح قصده في بيان رسمي.

أكد مينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير إنه لم يكن يعني ما تم تناقله من تصريحات حول ضعف المنافسة في الدوري الفرنسي عندما تحدث عن مستقبل إرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الحالي.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره رايولا عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، وأكد خلاله أن الدوري الفرنسي أصبح أكثر تنافسية بشكل واضح في السنوات الأخيرة.

ما الذي قاله رايولا؟

وكتب رايولا: "في مقابلتي مع صحيفة آس أريد أن أوضح أنني هنأت باريس سان جيرمان، هم بالفعل أحد كبار الفرق في كرة القدم الأوروبية، وما يفعلونه تاريخي".

وأضاف: "رأيي في باريس سان جيرمان كون بسبب النجوم العظماء الذين حظيت بالشرف وساعدتهم على الانتقال لهناك في الماضي، والذين يلعبون هناك الآن، وأيضًا هؤلاء الذين سينتقلون لهم في المستقبل".

وأردف: "التقييم الذي قمت به للبطولة الفرنسية يعبر عن صورة نمطية في كرة القدم، على أي حال من الواضح أنها ليست فكرة خاصة بي، وهو ما أثبتته طبيعة البطولة التنافسية بالأخص في المواسم الأخيرة".

وأنهى كلماته: "بالإضافة لذلك فباريس سان جيرمان يملك جاذبية لضم كافة النجوم الكبار الذين أمثلهم، نجوم جميعهم يضعون تمثيل النادي الفرنسي في اعتبارهم حال أتيحت الفرصة لهم، وأجد أن الأمر في غاية الغرابة أن تركز الصحافة الفرنسية على تصريحاتي الخاصة بقوة البطولة المحلية وليس المديح الذي منحته لباريس".

ما الذي قيل بالأمس؟

في تصريحات بالأمس مع "آس"، كان قد تحدث عن قوة وتاريخ برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس فيما يخص انتقال هالاند، وأشاد بقوة البطولة الألمانية عندما جاءت سيرة بايرن ميونخ، لكنه لم يفعل المثل عند الحديث عن باريس سان جيرمان.

وقال رايولا: "البقاء أو الرحيل يحملان بعض المخاطرة، لكنه مهتم بالتواجد في مكان يستطيع أن يسجل فيه الأهداف ويحقق الأبطال، الأمر سيكون مختلف لو جاء برشلونة أو ريال مدريد بكل ذلك التاريخ وطلبوه، سيكون من الصعب الرفض، باريس سان جيرمان يحاول أن يكون في نفس الوضع، ومانشستر سيتي أيضًا، وهناك يوفنتوس لطالما كان ضمن الكبار، وبايرن ميونخ الذي يلعب في بطولة مميزة للغاية".

ما هي وجهة هالاند المقبلة؟

تقارير صحفية كانت قد أكدت أن رايولا اجتمع مع برشلونة وريال مدريد وتناقشوا بشأن مستقبل اللاعب النرويجي.

لكن رايولا بالأمس أكد أن زيارته لبرشلونة كانت لتهنئة جوان لابورتا الرئيس الجديد للنادي الكتالوني، وأن تحركه لمدريد كان مخطط بالفعل.

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