رايولا يعد جماهير يوفنتوس: دي ليخت سينفجر قريبًا

يثق كثيرًا في إمكانيات موكله..

يؤمن مينو رايولا، وكيل أعمال ماتياس دي ليخت، لاعب يوفنتوس ، أن موكله سينفجر قريبًا مع البيانكونيري، ملتمسًا له العذر في البداية الأقل من المتوقعة.

وكان دي ليخت قد انضم إلى اليوفي في الصيف الماضي قادمًا من أياكس في صفقة قياسية بلغت قيمتها 75 مليون يورو.

رايولا في تصريحات للصحافة قال "أسمع أنه يكافح في يوفنتوس، ولكن الواقع أنني أراه يتطور حقًا.".

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كما أضاف "هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها خارج هولندا وفي فريق كبير بهذه الثقافة المختلفة، لقد اعتاد على ثقافة أياكس.".

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واستطرد "ماتياس يشبه ناقلة النفط، لا يمكنك أن تتنبأ بأن يتحول فجأة إلى 90 درجة، إنه يتحرك بثبات، وبمجرد أن يكون في طريقه، لا أحد يمكن أن يوقفه.".

يذكر أن دي ليخت قد شارك حتى الآن في 22 مباراة بقميص يوفنتوس وتمكن من إحراز هدفين، ويلقى أداؤه بعض الانتقادات نتيجة لأخطاء لا تتناسب مع ما دُفع عليه.

كما يجدر الإشارة إلى أن يوفنتوس يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن ملاحقه الأبرز إنتر.