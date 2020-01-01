رايولا: من المرجح أن ينتقل هالاند للبريميرليج

رايولا يثير جدلًا حول مستقبل هالاند رغم انتقاله إلى بوروسيا دورتموند

قال مينو رايولا وكيل اللاعبين الإيطالي الشهير ووكيل أعمال المهاجم الشاب إيرلينج هالاند إن مستقبل موكله قد يكون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان هالاند قد انتقل مؤخرًا إلى بوروسيا دورتموند الألماني خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية مقابل 20 مليون يورو فقط قادمًا من ريد بول سالزبورج.

ورغم هذه الخطوة، رفض مينو رايولا أن يغلق مسلسل الحديث عن الموهبة النرويجية، حيث قال أنه قد يذهب مستقبلًا إلى نادٍ من أندية البريميرليج.

وحول ذلك، قال رايولا: "لقد أتت العديد من العروض من أندية كبرى حول العالم لهالاند ولكن اختياره هو في النهاية كان الدوري الألماني وبوروسيا دورتموند"

وأضاف: "يوفنتوس بطل إيطاليا ومانشستر يونايتد زعيم إنجلترا كانا يريدان التعاقد معه، ولكنهما لم يكونا ما يريد هالاند لذا ذهب اختياره إلى جهة أخرى"

وتابع: "أعتقد أنه اختار الخيار الصحيح، اللعب في ألمانيا سيكون مميزًا بالنسبة له في الوقت الحالي، ولكن مستقبلًا أعتقد أنه سيخوض تجربة في البريميرليج"

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يذكر أن إيرلينج هالاند قد قدم أوراق اعتماده سريعًا مع بوروسيا دورتموند حين سجل هاتريك بعد أول 20 دقيقة فقط لعبها كبديل في مباراته الأولى مع الفريق الألماني.