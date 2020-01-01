رايولا لجمهور يوفنتوس: من حقكم الحلم بعودة بوجبا

أعمل في العالم الواقعي..

لم يتوقف مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، عن إثارة الجدل حول مستقبله واحتمالية رحيله عن الأولد ترافورد قريبًا.

وكان بوجبا قد أعلن في الصيف الماضي عن أنه يبحث عن تحدٍ جديد في مسيرته بكرة القدم في إشارة إلى رغبته مغادرة مانشستر يونايتد.

ريال مدريد كان أكثر الفرق اهتمامًا بالظفر بخدمات الدولي الفرنسي، لكن إدارة النادي الإنجليزي وقفت حائلًا أمام إتمام الأمر ورفضت التخلي عن نجمها.

ومؤخرًا، برز اسم يوفنتوس كأحد المهتمين بالحصول على بوجبا أيضًا، مع وجود شائعات حول رغبة كريستيانو رونالدو في الشراكة معه في المستقبل القريب.

العلاقة بين بوجبا والبيانكونيري كبيرة، فهو يدين بالفضل للنادي الإيطالي في خروجه إلى النور بعدما انضم إليهم في 2011 مجانًا ثم تحول لأحد نجوم العالم ليرحل إلى الشياطين الحمر بـ100 مليون يورو بعدها في 2016.

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رايولا بدوره علّق على أنباء اهتمام اليوفي بقوله "على عشاق يوفنتوس أن يحلموا، فإذا لم تفعل، أنت ميت بالفعل.".

كما أضاف "أنا لا أعمل في الأحلام، ولكن في العالم الواقعي لاتخاذ القرارات الملائمة لعملائي. الآن ليس الوقت المناسب لأقول ماذا سيحدث في مستقبل بوجبا.".

يذكر أن رايولا تربطه علاقة سيئة للغاية حاليًا بإدارة اليونايتد تجلت خلال تصريحاته العدائية ضد النادي الإنجليزي في أعقاب فشل صفقة إيرلينج هالاند وتفضيل اللاعب الانضمام إلى بوروسيا دورتموند.