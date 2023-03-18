من أبناء رايولا .. لاعب ليفربول السابق يُعلن انضمام نجم بايرن ميونخ للريدز على الهواء!

هل يصدق وتكون الصفقة الأولى حقاً؟

أعلن لاعب ليفربول السابق خوسيه إنريكي عن انتقال متوسط ميدان منتخب هولندا وبايرن ميونخ ريان جرافنبرخ لصفوف الريدز الصيف المقبل على الهواء مباشرة.

جرافنبرخ انضم إلى الفريق الألماني في الصيف الماضي مقابل مبلغ يقارب 25 مليون يورو، ولكن عانى للمشاركة بصفة أساسية مع البافاري.

وأثناء بث حي على حساب خاص به مع صديق، قال إنريكي إن الهولندي الدولي أتم بالفعل انتقاله لصفوف ليفربول بداية من الصيف المقبل.

وقال الإسباني المعتزل: "ريان جرافنبرخ؟ يخصنا يا صديقي، يملك نفس الوكيل مثلي، فريق رايولا، اللقاء تم في لندن، هذا اللاعب ملكنا".

صديق إنريكي حاول تنبيه اللاعب السابق للريدز ونيوكاسل بأنه كان على الهواء مباشرة بحسب "صن" ولكن المعلومة كانت انتشرت بالفعل، وإن لم تصدر أي بيانات توضح مدى صحتها.