رايولا: دوناروما أخطأ بالبقاء في ميلان وإبرا لم يحسم مصيره

منح النجم السويدي نصيحته للصيف القادم

يعتقد مينو رايولا وكيل أعمال الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، أن اللاعب لم يتخذ القرار الصحيح بالبقاء مع ميلان والتوقيع على عقد جديد.

مستقبل دوناروما مع ميلان كان محل شكوك كبيرة في 2017، لينتهي به الحال بالتجديد للروسونيري والبقاء معه حتى الآن، وسط اهتمام من باريس سان جيرمان بضمه.

وقال رايولا في تصريحات عن حارس ميلان:"كان يجب عليه عدم التجديد والاستمرار، لقد اتخذ القرار من قلبه وليس عقله، ولكنه اختار ما أراد ويشعر بالسعادة".

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وأما عن استمرار زلاتان إبراهيموفيتش:"كل تركيزه حالياً على ما تبقى من الموسم الحالي، وفي الصيف سنرى ما يريد فعله سواء بالاستمرار أو الرحيل".

وأضاف:"نصيحتي له؟ البقاء لو كان يشعر بالسعادة ويستمتع بوقتها هنا، ومغادرة النادي بحالة عدم الإحساس بالراحة".

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وتابع:"بالنسبة لي هو الآن يستمتع بفترته في ميلان، ويمكن رؤية ذلك بوضوح من خلال روحه العالية والمساعدة التي يقدمها للفريق وعقليته الاستثنائية".

وفي نهاية حديثه ألمح رايولا لإمكانية رحيل جياكومو بونافينتورا عن ميلان بنهاية الموسم، مع وجود محادثات مستمرة مع إدارة النادي لتقرير مصيره.