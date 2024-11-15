رايكوفيتش ينقذ الموقف .. بنزيما وعوار يربكان حسابات الاتحاد قبل مواجهة الفتح

الاتحاد يواجه الفتح في الجولة 11 من دوري روشن..

لا تزال جماهير نادي الاتحاد، تترقب موقف الثنائي كريم بنزيما وحسام عوار، نجمي الفريق الأول لكرة القدم، من المشاركة في مباراة الفتح، ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، والمقررة في 24 نوفمبر الجاري.

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واستأنف الاتحاد تدريباته، الخميس، في ظل فترة التوقف الدولي، حيث يخوض المنتخب السعودي مواجهتين أمام أستراليا وإندونيسيا، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

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وذكرت صحيفة "الرياضية" أن موقف كريم بنزيما وحسام عوار سيتحدد بشأن موعد العودة إلى التدريبات الجماعية، خلال الأيام القليلة المُقبلة؛ حيث يواصل اللاعبان تنفيذ برنامجيهما التأهيليين، داخل صالة اللياقة البدنية في النادي، فيما يتواجد كلٌ من المدافع عبد الإله العمري والظهير فواز الصقور في العيادة الطبية، بسبب إصابة العمري بالعضلة الضامة، والصقور في عضلة الساق.

في المقابل، طمأن الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس الاتحاد، الجماهير بعودته للتدريبات الجماعية، بعد التعافي من إصابته في عضلة الفخذ، والتي تعرض لها في مباراة العروبة، بالجولة العاشرة، لتصبح عودة رايكوفيتش بمثابة "إنقاذ للموقف"، في صفوف أجانب العميد، وسط أزمة الإصابات التي تجعل موقف بنزيما وعوار غامضًا قبل مواجهة الفتح.

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ويحتل الاتحاد وصافة جدول دوري روشن، برصيد 27 نقطة من 10 مباريات، بفارق نقطة وحيدة عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الفتح في المركز الثامن عشر والأخير، برصيد 5 نقاط.