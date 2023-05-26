راهن على خسارة فريقه .. تخفيض عقوبة توني بسبب إدمانه للقمار!

كشف تقارير صحفية عن أن تخفيف عقوبة اللاعب إيفان توني نجم هجوم فريق برينتفورد من الإيقاف 15 شهرًا إلى ثمانية فقط جاء بسبب إثبات حالته المرضية.
جاء هذا بحسب ما ذكرت "بي إن سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب استعان بخبير في الطب النفسي، وقدم أدلى تؤكد أنه يعاني من حالة مرضية في المقامرة.
وكانت عقوبة اللاعب قد خفضت من 15 شهرًا إلى 11 في البداية، قبل الاستقرار على الإعلان عن إيقافه لمدة ثمانية أشهر فقط.
توني كان قد اعترف بارتكاب 232 مخالفة وانتهاكًا لقواعد المراهنات الخاصة بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، منهم 13 مرة قام فيها بالمراهنة على خسارة فريقه.
جدير بالذكر إيفان توني يعد أحد نجوم الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد تسجيله لـ 20 هدفًا وصناعته لأربعة في الدوري فقط بالإضافة إلى هدف وصناعة في كأس الرابطة.
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