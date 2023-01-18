رانييري يكشف سر مشاهدته يتحدث إلى ساعته!

يستخدم التكنولوجيا ولا يتحدث مع نفسه.

شوهد كلاوديو رانييري مدرب نادي كالياري وهو يتحدث مع نفسه خلال مواجهة فريقه مع نادي كومو في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وشهد هذا اللقاء عودة المدرب الإيطالي المخضرم لقيادة الفريق الذي قدمه للعالم كمدرب بعد ثلاث عقود من التدريب، في مهمة الصعود إلى الدرجة الأولى.

وسُئل رانييري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة عن مع من كان يتحدث خلال اللقاء؟

وأجاب المدرب الإيطالي: "أنا أتكلم مع نفسي! لدي هواتف وساعات ذكية جديدة لذلك أسجل الملاحظات، عندما أشاهد المباراة أعرف اللحظات التي يجب البحث عنها، البعض يفضل أن يكتب ملاحظاته".

وأتم: "أنا أفضل التسجيل بهذه الطريقة يمكنني مواصلة مشاهدة المباراة".

الجدير بالذكر أن كالياري حقق الفوز في المباراة على كومو بهدفين دون رد، ليصل إلى النقطة 28 في المركز الثامن.