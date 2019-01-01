رامي ربيعة يغادر مران الأهلي في تونس بسبب إصابة الركبة

الأهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي

تعرض رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي لإصابة قوية في الركبة خلال مران الفريق في تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي التونسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره النجم الساحلي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على الملعب الأوليمبي برادس الجمعة المقبلة.

ويرغب الأحمر في تحقيق الفوز على الفريق التونسي حيث يعد هو الأبرز في المنافسين في مجموعته على بطاقات الصعود إلى دور ربع النهائي.

ووفقًا لما نشره موقع "يلا كورة" المصري، أن ربيعة غادر التدريبات متأثرًا بالإصابة ووضع الثلوج على ركبته المصابة ولكن دون الكشف عن مدى الإصابة وقوتها، وهل ستبعد اللاعب عن اللقاء.

وقاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، تدريبات بدنية قوية استعدادًا للنجم الساحلي، ومنح اللاعبين بعض المعلومات الخاصة قبل المواجهة.

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واشتكى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي من إصابة خلال التدريبات ولكن الطبيب قام بفحصه وأكمل المران بشكل طبيعي لنهايته.

وتضم مجموعة الأهلي كلًا من النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.