رامي ربيعة: هدفنا التتويج الإفريقي ولا نلتفت لمنافسنا القادم

رامي ربيعة يتحدث عن التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أكد رامي ربيعة، مدافع فريق النادي الأهلي، على أن فريقه لا يلتفت إلى اسم المنافس الذي سيواجهه المارد الأحمر، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

النادي الأهلي صعد إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل مع الهلال السوداني بهدف لمثله، واحتلال المركز الثاني، في المجموعة الثانية.

ربيعة قال خلال تصريحات صحفية: "نشعر بالسعادة بعد الوصول إلى ربع النهائي، وكنا في موقف صعب قبل لقاء الهلال، ولكن كانت لدينا دوافع كبيرة للصعود، وحققنا هدفنا وصعدنا".

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مدافع الأهلي تابع: "الجميع يعرف جيدًا معدن لاعبي الفريق الأحمر في مثل تلك المواقف الصعبة، وكل اللاعبين كانوا على قلب رجل واحد".

رامي ربيعة أردف: "لا نلتفت إلى اسم منافسنا في ربع النهائي، ولدينا هدف واحد هو حصد بطولة دوري أبطال إفريقيا، وإسعاد الجماهير التي تنتظر عودة الكأس إلى مقر القلعة الحمراء".

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وواصل: "من سنتجنب مواجهته في ربع النهائي، من الممكن أن نواجهه في نصف النهائي، وتركيزنا منصب على استمرار الانتصارات ومواصلة المشوار الإفريقي بنجاح".

واختتم ربيعة تصريحاته قائلًا: "اعتدنا داخل النادي الأهلي، على أن البطل لا ينظر سوى لمنصة التتويج واحترام المنافسين، ولن نتنازل عن حلم التتويج الإفريقي".

ومن المقرر أن تُجرى قرعة دور الربع نهائي يوم الأربعاء المقبل، حيث سيواجه الأهلي أحد الفرق "مازيمبي الكونغولي، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب إفريقي".