ليست الواقعة الأولى .. تحويل لاعب الاستقلال الإيراني للتحقيق بعد قيام فتاة باحتضانه

سبق أن تم إيقاف حارس مرمى بسبب موقف مماثل

قام اتحاد كرة القدم الإيراني بتحويل رامين رضائيان، لاعب الاستقلال، إلى لجنة الانضباط من أجل التحقيق، بسبب قيام إحدى المشجعات باحتضانه قبل إحدى المباريات.

المدافع صاحب الـ34 سنة تواجد مع فريقه خلال المباراة التي لعبها أمام تشادورمالو في مقاطعة يزد، وانتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف، وخلال نزوله من أتوبيس الفريق توجهت إحدى المشجعات نحوه وقامت باحتضانه.

وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، قالت إن الاتحاد قام باستدعاء رضائيان للجنة الأخلاق والانضباط، وسيكون عليه الحضور من أجل شرح هذه الواقعة وتقديم بعض التوضيحات.

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ويعتبر المدافع المخضرم أحد أبرز اللاعبين في بلاده على مدار السنوات الماضية، حيث لعب أكثر من 60 مباراة مع المنتخب الإيراني، وكان جزءًا من الفريق الذي شارك في كأس العالم روسيا 2018.

وتأتي هذه الخطوة بسبب اللوائح والقوانين في إيران منذ ثورة 1979، والتي تنص على أنه لا يجب أن يتلامس الرجل جسديًا بأي امرأة خارج نطاق الأسرة.

ولا تعتبر هذه الواقعة الأولى من نوعها في البلاد، لأنه سبق أن تم إيقاف حسين حسيني، حارس مرمى الاستقلال، في أبريل الماضي، بعدما احتضن إحدى المشجعات خلال مباراة لفريقه، ووفقًا لتقارير صحفية، فإنه عوقب كذلك بغرامة قدرها 4400 يورو بسبب سوء السلوك تجاه رجال الأمن خلال اللقاء.